В Харьковском горсовете разъяснили, кому будут выдавать маски бесплатно

Сначала секретарь Харьковского горсовета Терехов пообещал обеспечить масками всех пассажиров, а через пять часов на официальном сайте мэрии появилось разъяснение.

"Водители общественного транспорта будут обеспечивать средствами индивидуальной защиты только людей преклонного возраста, забывших маски дома", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что в Харькове люди продолжают умирать от китайского вируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

За минувшие сутки в Харьковской области от коронавируса умерли 10 человек.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в области умерли 1192 человека, 60 610 выздоровели, 11 137 случаев остаются под медицинским наблюдением.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".