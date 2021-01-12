В Харьковском горсовете разъяснили, кому будут выдавать маски бесплатно
Сначала секретарь Харьковского горсовета Терехов пообещал обеспечить масками всех пассажиров, а через пять часов на официальном сайте мэрии появилось разъяснение.
"Водители общественного транспорта будут обеспечивать средствами индивидуальной защиты только людей преклонного возраста, забывших маски дома", - сказано в сообщении.
Ранее мы писали, что в Харькове люди продолжают умирать от китайского вируса.
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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
За минувшие сутки в Харьковской области от коронавируса умерли 10 человек.
Всего с начала пандемии от COVID-19 в области умерли 1192 человека, 60 610 выздоровели, 11 137 случаев остаются под медицинским наблюдением.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".