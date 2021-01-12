В Харкові люди продовжують вмирати від китайського вірусу

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

За минулу добу в Харківській області від коронавірусу померли 10 осіб.

Всього з початку пандемії від COVID - 19 в області померли 1192 людини, 60 610 одужали, 11 137 випадків залишаються під медичним наглядом.

Раніше ми писали, що в Харкові Китайський вірус забрав життя лікаря

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтер Наталія Попова.

Доктор медичних наук, професор, онколог-гематолог Тетяна Поповська померла 10 січня.

"Знову ковид і знову втрати. До останнього дня вона працювала в Інституті медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва. Сотні врятованих життів", - написала Попова.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".