В Харкові люди продовжують вмирати від китайського вірусу
Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.
За минулу добу в Харківській області від коронавірусу померли 10 осіб.
Всього з початку пандемії від COVID - 19 в області померли 1192 людини, 60 610 одужали, 11 137 випадків залишаються під медичним наглядом.
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Раніше ми писали, що в Харкові Китайський вірус забрав життя лікаря
Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтер Наталія Попова.
Доктор медичних наук, професор, онколог-гематолог Тетяна Поповська померла 10 січня.
"Знову ковид і знову втрати. До останнього дня вона працювала в Інституті медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва. Сотні врятованих життів", - написала Попова.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".