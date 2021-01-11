В Харкові люди лежать на підлозі в коридорі лікарні

У телеграм-каналі "Труха" з'явилося відео, на якому видно, як чоловік і жінка лежать на підлозі в коридорі міської 4-ї швидкої. Щоб подивитися відео-доскролльте новину до кінця.

Громадяни безпорадно лежать на крижаній підлозі, поруч не було ні людей, ні пацієнтів.

"Оху * * * е ставлення до людей в міській 4-й невідкладної допомоги", - підписав відео автор публікації.

Що сталося з цими людьми і чому в лікарні їм ніхто не надає допомогу-невідомо. У коментарях харків'яни кинулися обговорювати відео:

"Та воно там завжди таке було", " Там таке ставлення до всіх, хто без грошей. Та й не тільки там. На 602-му таке-ж", " у цій лікарні це вже як норма. Навіть коли вмирають на порозі...", "А що з цими людьми? Може вони п'яні і їх пустили щоб хоч не замерзли?", "Так туди всю нечесть з міста звозять .....ой вибачте обмовився ... сильних не залежних демократичних громадян", - пишут харків'яни.

Відео можна подивитися тут.

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