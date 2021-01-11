В Харкові на Салтівці пенсіонерка при дітях наклала на себе руки
Бабуся зістрибнула з вікна 3-го поверху на пр.Ювілейному, 87.
Як стало відомо з телеграм-каналу "Труха" , бабуся була онкохворою. Її переслідували сильні болі, що ймовірно і стало причиною суїциду.
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"Від хорошого європейського життя напевно, жесть звичайно...", "дітей шкода звичайно, це великий стрес", " Люди вже від безвиході вбивають себе...", "Якщо справи так далі підуть, то пенсію платити буде нікому", " Ось це Я розумію протест так протест! А перекриття трас то таке", "напевно самотній пенсіонер, жити нема на що , тарифи високі, борги, в районі люди ко**ні, ніхто не допомагає ні хлібом ні продуктами, ось і знайшла вихід", - пишуть харків'яни в коментарях.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".