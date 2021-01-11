В Харкові на горищі знайшли раритетну річ

Старовинний велосипед Харківського велозаводу "Україна", який був виготовлений більше 85 років тому, виявили на горищі будинку під знесення, передає "Об'єктив".

Раритет довоєнних років колишні господарі хотіли здати на металобрухт, але цінителі старовинних предметів його врятували і вирішили дати двоколісному коню другий шанс. Велосипед, враховуючи його поважний вік, зберігся добре.

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Міністр охорони здоров'я прокоментував невдоволення населення щодо закритих поличок з шкарпетками, колготками і батарейками під час локдауну.

За його словами, у людей "було достатньо часу, щоб підготуватися".

І додав, що при необхідності, під час локдауну все можна купити в Інтернеті, так як адресну доставку та інтернет-торгівлю ніхто не забороняв.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

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