Глава МОЗ Максим Степанов звинуватив українців у безвідповідальності

Міністр охорони здоров'я прокоментував невдоволення населення щодо закритих поличок з шкарпетками, колготками і батарейками під час локдауну. За його словами, у людей "було достатньо часу, щоб підготуватися", передає "Труха".

І додав, що при необхідності, під час локдауну все можна купити в Інтернеті, так як адресну доставку та інтернет-торгівлю ніхто не забороняв.

"Та мені і готуватися не потрібно, мені товари які заборонили не потрібні, а людям ж би по виникати посидіти і по звинувачувати. Буває. А мізками по розкинути і зрозуміти, що зараз пандемія в світі, ніхто не хоче", "в цьому взагалі немає логіки, малий бізнес повинен закритися, а великі монополісти повинні працювати? Одним говорити сидите вдома, а інші їздять на курорти. Суцільні подвійні стандарти", " це менталітет частини нашої нації... Я буду лежати на дивані а мені всі повинні... Старі добрі казки "по щучому велінню" та інші.... Більшість на них виховані і вважають за краще в них жити...",- пишуть харків'яни.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

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