Жителі мікрорайону в Харкові прокинулися від криків пенсіонерки
У будинку на вулиці Сумській сталася пожежа, вночі 11 січня в п'ятиповерховому будинку горіла одна з кімнат квартири на третьому поверсі.
На момент прибуття рятувальників вогнем були охоплені домашні речі. Крім того, полум'я перекинулося на коридор.
Рятувальники виявили 92-річну господиню квартири, яку з отруєнням чадним газом винесли на свіже повітря і передали в руки медикам.
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"Бабуся криками розбудила всі сусідні будинки. На місце приїхали 3 пожежні машини, пожежу загасили, бабусю з балкона зняли і відвезли в лікарню", - повідомили в телеграм-каналі "х.Салтівка" очевидці.
Раніше ми писали, що жителі Харкова масово порушують правила карантину в період локдауну.
Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.
За першу добу локдауну, який ввели в Україні, на Харківщині правоохоронці зафіксували 38 порушень.
8 магазинів займалися продажем непродовольчих товарів, а 30 жителів Харкова та області перебували в публічних місцях без масок.
Відносно громадян і підприємців поліцейські склали протоколи за статтею 44-3 (порушення правил карантину) кодексу України Про адміністративні правопорушення.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".