На Харківщині зареєстрували нові випадки захворювання китайським вірусом
Харківська область, станом на 11 січня, займає третє місце в країні за кількістю заражених вірусом.
Станом на 11 січня, за даними МОЗ, в Україні виявили 4 288 нових випадків COVID-19.
За останню добу на Харківщині зареєстрували 96 нових випадків COVID -19, померло 3 людини, одужало 191.
З початку пандемії кількість лабораторно підтверджених випадків становить 72 666.
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Раніше ми писали, що жителі Харкова масово порушують правила карантину в період локдауну.
Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.
За першу добу локдауну, який ввели в Україні, на Харківщині правоохоронці зафіксували 38 порушень.
8 магазинів займалися продажем непродовольчих товарів, а 30 жителів Харкова та області перебували в публічних місцях без масок.
Відносно громадян і підприємців поліцейські склали протоколи за статтею 44-3 (порушення правил карантину) кодексу України Про адміністративні правопорушення.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це",