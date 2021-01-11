На Харківщині зареєстрували нові випадки захворювання китайським вірусом

Харківська область, станом на 11 січня, займає третє місце в країні за кількістю заражених вірусом.

Станом на 11 січня, за даними МОЗ, в Україні виявили 4 288 нових випадків COVID-19.

За останню добу на Харківщині зареєстрували 96 нових випадків COVID -19, померло 3 людини, одужало 191.

З початку пандемії кількість лабораторно підтверджених випадків становить 72 666.

Раніше ми писали, що жителі Харкова масово порушують правила карантину в період локдауну.

Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

За першу добу локдауну, який ввели в Україні, на Харківщині правоохоронці зафіксували 38 порушень.

8 магазинів займалися продажем непродовольчих товарів, а 30 жителів Харкова та області перебували в публічних місцях без масок.

Відносно громадян і підприємців поліцейські склали протоколи за статтею 44-3 (порушення правил карантину) кодексу України Про адміністративні правопорушення.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це",