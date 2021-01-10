У Харкові затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на жінку
6 січня в поліцію надійшла заява від 64-річної харків'янки, яка повідомила, що в її приватний будинок увірвався невідомий чоловік у медичній масці і, погрожуючи дерев'яною палицею, заволодів 15 тис гривень, передає "sq.com.ua".
Через деякий час поліцейські викрили в скоєнні злочину безробітного і неодноразово судимого 33-річного жителя Зачепилівського району.
Зловмисника затримано, наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі.
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Раніше ми писали, що в Харкові розповіли, що буде з пільгами на проїзд у громадському транспорті
У мерії обіцяють карати перевізників у разі відмови везти пільговика.
У Харкові будуть збережені пільги на проїзд всім харків'янам, які мають на це законне право.
"У разі, якщо хоча б один пасажир буде висаджений з будь-якого громадського транспорту, перевізники відповідатимуть персонально", - повідомили в мерії.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".
Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".