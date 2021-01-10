В Харькове задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на женщину

6 января в полицию поступило заявление от 64-летней харьковчанки, котрая сообщила, что в ее частный дом ворвался неизвестный мужчина в медицинской маске и, угрожая деревянной палкой, завладел 15 тыс гривен, передает "sq.com.ua".

Спустя время полицейские разоблачили в совершении преступления безработного и неоднократно судимого 33-летнего жителя Зачепиловского района.

Злоумышленник задержан, сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.

Ранее мы писали, что в Харькове рассказали, что будет с льготами на проезд в общественном транспорте

В мэрии обещают наказывать перевозчиков в случае отказа везти льготника.

В Харькове будут сохранены льготы на проезд всем харьковчанам, которые имеют на это законное право.

"В случае, если хотя бы один пассажир будет высажен из какого-либо общественного транспорта, перевозчики будут отвечать персонально", - сообщили в мэрии.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".