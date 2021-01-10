До мерії Харківа звернуться з вимогою завершити декомунізацію в Харкові

Станом на початок 2021 року в Харкові потрібно перейменувати ще вісім об'єктів топоніміки і демонтувати 61 об'єкт (пам'ятники, бюсти, меморіальні та анотаційні дошки, барельєфи, елементи декору фасадів будівель і метрополітену і так далі), передає "Харків Тудей".

"У Харкові де-факто змінився міський голова, склад ради та склад топонімічної комісії, попередній склад якої блокував процес декомунізації. Очікуємо хоча б часткового демонтажу об'єктів, які є в списку", — йдеться в повідомленні.

"Ось така проблема.Грошей зірвати хочуть, а то інших проблем немає.Опалення дайте людям нормальне і гарячу воду вотце буде правильно, як подарунок до Нового року", " Кому потрібна ця проблема...У нас не можна нормального асфальту під будинком знайти...яма..вибоїна...каміння..і розриття вздовж вулиці від ХТМ...", " Напевно треба всім людям дати нові квартири, а все що побудовані за радянських часів знести, як закрили всі підприємства, а нового нічого не побудували, вміємо трощити, а створювати нічого, полуницю на Польщу збирати", " А інших проблем немає?", " Кому це потрібно??? Харкову не потрібно, інших питань повно.Не куди гроші дівати?",- обурюються харків'яни в коментарях.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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