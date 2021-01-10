В Харківській області за добу зафіксували смерті від китайського вірусу
Про це повідомили в РНБО.
Так, за минулу добу в Харківській області лабораторно підтвердили 344 нових випадки коронавірусної інфекції, 327 осіб одужали, 9 - померли.
Так, станом на 10 січня, за час пандемії в регіоні всього зареєстрували 72570 випадків COVID -19, 60092 - одужали, 1179 - померли.
Раніше ми писали, що масштабна вакцинація від китайського вірусу може стартувати в Україні вже в лютому.
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Втім, в кінцевому рахунку все буде залежати від результатів переговорів з компаніями-виробниками. Про це розповів голова МОЗ України Максим Степанов.
Він уточнив, що зараз питання початку поставки вакцини в Україну залишається головним каменем спотикання.
«Ми все-таки очікуємо, що ми в лютому зможемо почати вакцинувати. Причому ми говоримо про дійсно велику вакцинацію. Тобто це не привоз 10 тисяч доз вакцин, а так, щоб ми могли хоча б почати повноцінний перший етап вакцинації», - підкреслив міністр.
Він підкреслив, що вакцини має вистачити на проведення першого етапу вакцинації відповідно до затвердженого раніше Національного плану.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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