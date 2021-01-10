В Харківській області за добу зафіксували смерті від китайського вірусу

Про це повідомили в РНБО.

Так, за минулу добу в Харківській області лабораторно підтвердили 344 нових випадки коронавірусної інфекції, 327 осіб одужали, 9 - померли.



Так, станом на 10 січня, за час пандемії в регіоні всього зареєстрували 72570 випадків COVID -19, 60092 - одужали, 1179 - померли.

Раніше ми писали, що масштабна вакцинація від китайського вірусу може стартувати в Україні вже в лютому.

Втім, в кінцевому рахунку все буде залежати від результатів переговорів з компаніями-виробниками. Про це розповів голова МОЗ України Максим Степанов.

Він уточнив, що зараз питання початку поставки вакцини в Україну залишається головним каменем спотикання.

«Ми все-таки очікуємо, що ми в лютому зможемо почати вакцинувати. Причому ми говоримо про дійсно велику вакцинацію. Тобто це не привоз 10 тисяч доз вакцин, а так, щоб ми могли хоча б почати повноцінний перший етап вакцинації», - підкреслив міністр.

Він підкреслив, що вакцини має вистачити на проведення першого етапу вакцинації відповідно до затвердженого раніше Національного плану.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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