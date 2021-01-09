На площі Свободи в Харкові все закрито
Орендарі відвозять свій товар і обладнання, каток не працює, передає телеграм-канал "Харків лайф".
"Кажуть, що вартість оренди з 19 грудня по 18 січня - від 70 до 90 000 грн, які оплачувалися наперед, але гроші вже ніхто не поверне", - написав автор публікації.
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Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту
Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.
Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.
З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.
Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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