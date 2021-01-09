На Харківщині розшукують чоловіка

Біля села Хотомля Харківської області зник 53 - річний Василь Філоненко-він пішов на риболовлю з друзями і заблукав.

Востаннє Василь зателефонував товаришам 7 січня:

"О 17: 30 подзвонив і сказав що загубився. Через 10 хвилин телефон був вже недоступний. Ходить на риболовлю все життя, на одне і теж місце. Був сильний туман, і він заблукав», - повідомили в пошуковій групі «Мілена».

Прикмети: зріст 170 см, волосся чорне з просіддю, худорлявий.

Був одягнений у військовий бушлат, штани кольору хакі, з собою мав старий зелено-червоний туристичний рюкзак. Також при собі були санки, сірники, туристичний намет, свічка і продукти.

Будь-яку інформацію про розшукуваного Василя Філоненка рідні просять повідомити за тел.: 068-777-0-112 або 102.

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У даних Державної судової адміністрації повідомляється, що на 29 грудня в Харківській області, незважаючи на велику кількість порушників, до відповідальності притягнули всього 231 людини.

Харківщина посіла п'яте місце в Україні за кількістю покараних порушників. З 5 600 виписаних протоколів 2 899 суди повернули для належного оформлення.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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