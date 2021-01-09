Житель Харківщини намагався пограбувати маленьку дитину
В прес-службі Національної гвардії України розповіли про злочини, які вдалося запобігти в Різдвяну ніч.
Зокрема, в Пісочині патруль НГУ затримав чоловіка, який намагався пограбувати дитину, погрожуючи йому ножем.
Також, на вокзалі "Харків-Пасажирський" затримана злодійка "на довірі", яка вкрала у людини банківську карту, гроші і документи. У Люботині затримали злодія, який вкрав на пошті телефон.
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У даних Державної судової адміністрації повідомляється, що на 29 грудня в Харківській області, незважаючи на велику кількість порушників, до відповідальності притягнули всього 231 людини.
Харківщина посіла п'яте місце в Україні за кількістю покараних порушників. З 5 600 виписаних протоколів 2 899 суди повернули для належного оформлення.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".
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