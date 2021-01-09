В Україні зафіксували 70 480 порушень правил дотримання карантину
В даних Державної судової адміністрації повідомляється, що на 29 грудня в Харківській області, незважаючи на велику кількість порушників, до відповідальності притягнули всього 231 людини.
Харківщина посіла п'яте місце в Україні за кількістю покараних порушників. З 5 600 виписаних протоколів 2 899 суди повернули для належного оформлення.
Раніше ми писали, що масштабна вакцинація від китайського вірусу може стартувати в Україні вже в лютому.
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Втім, в кінцевому рахунку все буде залежати від результатів переговорів з компаніями-виробниками. Про це розповів голова МОЗ України Максим Степанов.
Він уточнив, що зараз питання початку поставки вакцини в Україну залишається головним каменем спотикання.
Він підкреслив, що вакцини має вистачити на проведення першого етапу вакцинації відповідно до затвердженого раніше Національного плану.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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