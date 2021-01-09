В Харкові авто влетіло в острівець безпеки

Автомобіль Lexus врізався в острівець безпеки біля будинку № 36 по вул.Героїв праці, передає телеграм-канал «Автомобільний Харків».

Очевидці повідомляють, що водій хотів зробити маневр, але не впорався з керуванням.

«Зі слів свідків, водій намагався втекти з місця ДТП і мав ознаки алкогольного сп'яніння», - повідомили в телеграм-каналі.

Водія госпіталізували до лікарні.

Відео перших хвилин після ДТП можна подивитися тут.

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Три автомобілі зіткнулися ввечері 7 січня на трасі на Мерефу. За словами очевидців, аварію спровокував водій ВАЗ-2108, який зник з місця ДТП.

"Наїзник ВАЗ-2108 скоїв жахливу ДТП з 2-ма автомобілями, а після чого втік до лісу. Водія і пасажирів ВАЗ - 2101 забрала швидка. Їх стан поки невідомий", - пишуть в мережі.

Офіційна інформація уточнюється.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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