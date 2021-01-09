В Харкові розшукують чоловіка

Про це повідомляє пошукова група "Мілена".

7 січня в Харкові зник чоловік. 27-річний Роман Прудников вийшов з лікарні швидкої допомоги в Харкові і досі не з'явився вдома.

Прикмети: зріст 170 - 175 сантиметрів. На момент пропажі був в тапочках, під оком синяк.

Роман Прудников проживає в Липцях, може бути в районі Салтівки.

Всім, кому що або відомо про місцезнаходження чоловіка просять зателефонувати за телефоном 068-777-0-112 або за номером 102.

Раніше ми писали, що масштабна вакцинація від китайського вірусу може стартувати в Україні вже в лютому.

Втім, в кінцевому рахунку все буде залежати від результатів переговорів з компаніями-виробниками. Про це розповів голова МОЗ України Максим Степанов.

Він уточнив, що зараз питання початку поставки вакцини в Україну залишається головним каменем спотикання.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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