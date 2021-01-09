В Харкові розшукують чоловіка
Про це повідомляє пошукова група "Мілена".
7 січня в Харкові зник чоловік. 27-річний Роман Прудников вийшов з лікарні швидкої допомоги в Харкові і досі не з'явився вдома.
Прикмети: зріст 170 - 175 сантиметрів. На момент пропажі був в тапочках, під оком синяк.
Роман Прудников проживає в Липцях, може бути в районі Салтівки.
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Всім, кому що або відомо про місцезнаходження чоловіка просять зателефонувати за телефоном 068-777-0-112 або за номером 102.
Раніше ми писали, що масштабна вакцинація від китайського вірусу може стартувати в Україні вже в лютому.
Втім, в кінцевому рахунку все буде залежати від результатів переговорів з компаніями-виробниками. Про це розповів голова МОЗ України Максим Степанов.
Він уточнив, що зараз питання початку поставки вакцини в Україну залишається головним каменем спотикання.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".
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