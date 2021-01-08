В Харківському ТЦ "Барабашово" розповіли, як ринок працюватиме в період локдауну

З 8-го січня для торгових об'єктів, розташованих на території ТЦ "Барабашово", дозволяється торгівля всіма групами товару при видачі товарів за попередніми замовленнями, онлайн-замовленнями, торгівля з адресної доставки і так далі.

Робота з товаром в середині торгових об'єктів з виконанням всіх санітарних норм не обмежена.

"Без обмежень на період з 8 - го по 24 січня залишається торгівля продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, автотоварами, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням та засобами захисту рослин", - повідомили в ТЦ.

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Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту

Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.

Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.

З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.

Харків, черга, зима, маршрутка

Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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