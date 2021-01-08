В Харківському ТЦ "Барабашово" розповіли, як ринок працюватиме в період локдауну
З 8-го січня для торгових об'єктів, розташованих на території ТЦ "Барабашово", дозволяється торгівля всіма групами товару при видачі товарів за попередніми замовленнями, онлайн-замовленнями, торгівля з адресної доставки і так далі.
Робота з товаром в середині торгових об'єктів з виконанням всіх санітарних норм не обмежена.
"Без обмежень на період з 8 - го по 24 січня залишається торгівля продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, автотоварами, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням та засобами захисту рослин", - повідомили в ТЦ.
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Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту
Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.
Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.
З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.
Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.
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