Михайло Добкін прокоментував зняття з виборів мера Харкова

Про це Добкін розповів у програмі "Vласть vs Vлащенко".

Коли кандидати на пост мера Харкова почали реєстрацію, Добкін зв'язався з цивільною дружиною Кернеса Оксаною Гайсинською і запитав, чи буде мер брати участь у виборах, коли вона назвала повернення Кернеса вельми ймовірним, кандидат оголосив про зняття з виборів.

"Я знявся з виборів на прохання його сім'ї. Я розмовляв з дружиною, з Оксаною. Подзвонив їй сам напередодні дедлайну, коли вже потрібно було приймати рішення, пізніше знятися було вже не можна", - заявив Добкін.

Крім того ми писали, що Михайло Добкін розкрив причину сварки з покійним Геннадієм Кернесом.

Він розповів, що відповісти на це питання "односкладово" не може.

Добкін вважає, що Геннадій Кернес "міг думати", що відхід в облдержадміністрацію змусить його частіше звертатися за порадою до мера Харкова, але цього не сталося і вони вперше сильно поскандалили.

"Посварилися дуже сильно. Це, скоріше, був привід. Це була іскра, яка підпалила все всередині... це були ревнощі... що я можу без нього десь обходитися і мені не потрібна його допомога",-згадує Добкін і додає, що реальних причин для сварки не було.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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