В Харкові вирішили розважитися за допомогою феєрверку

Про це повідомили очевидці в телеграм-каналі "Х. Х."

Інцидент трапився на житловому масиві Баварія, жартівники вирішили запустити салют в житловий будинок, тим самим піддавши людей небезпеці і цілісності їх майна.

"Все-таки ніколи у нас не переведуться дол * * * б. Ніколи", - йдеться в повідомленні.

Відео - тут.

"Бідні маленькі діти і тварини", "синя куля творить чудеса", "ну Баварія славиться такими справами", "виродки. Ніколи не забуду квартиру, згорілу років 15 тому на Роганському житловому масиві на Новий рік через феєрверк, який вибив скло. Мати одиначка з двома дітьми була в гостях... повернулася, а квартири немає.... зате хтось повеселився...", "Че ж не переведуться..якщо відстрілювати-оч навіть швидко переведуться", - пишуть харків'яни в коментарях.

Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту

Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.

Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.

З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.

Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".