На Харківщина рятувальники продовжують пошуки зниклого рибалки

7 січня рятувальникам повідомили, що на Печенізькому водосховищі поблизу селища Мартове Харківської області зникла людина, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рибалок було п'ятеро, четверо з яких вийшли на берег, останнього не змогли відшукати через те, що було темно і в деяких місцях лід був занадто тонкою.

Рятувальники і поліцейські зараз проводять пошуки зниклого чоловіка.

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Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.

Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.

З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.

Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.

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