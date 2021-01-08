На Харківщина рятувальники продовжують пошуки зниклого рибалки
7 січня рятувальникам повідомили, що на Печенізькому водосховищі поблизу селища Мартове Харківської області зникла людина, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рибалок було п'ятеро, четверо з яких вийшли на берег, останнього не змогли відшукати через те, що було темно і в деяких місцях лід був занадто тонкою.
Рятувальники і поліцейські зараз проводять пошуки зниклого чоловіка.
18-річна дочка Валерія Меладзе зламала шию, перші подробиці і фото з лікарні: "У Різдво..."
Переможниця "Танців з зірками" Дімопулос втекла з України і засвітила свої нові хороми: "Боже, як тут..."
"Такий молодий, скільки б ще встиг зробити": обірвалося життя відомого українського лікаря
Моторошна звістка сколихнула Харківщину: тіло зниклого хлопця знайшли в полі, деталі трагедії
Нова біда на "Укрзалізниці", поїзд з пасажирами спалахнув прямо на ходу: кадри і дані про постраждалих
Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту
Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.
Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.
З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.
Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".
Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".