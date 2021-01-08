В Харківській області суд виніс вирок жінці, яка обікрала матір і сусідку
Про це йдеться у вироку Лозівського міськрайонного суду Харківської області.
За даними суду, вдень 28 квітня 2019 року раніше неодноразово судима жінка перебувала в квартирі своєї матері, у якої вкрала м'ясорубку вартістю 910 грн.
Пізніше жінка розпивала алкоголь разом зі знайомим, коли чоловік заснув, вона вкрала у нього ноутбук вартістю 3 тис.грн.
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Також жінка вкрала у сусідки по гуртожитку пральну машинку вартістю 400 грн.
Суд визнав жінку винною і призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі.
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За рахунок міського бюджету і перевізників куплять маски і роздадуть водіям, щоб вони могли запропонувати їх пасажирам, якщо у них не буде засобів захисту при собі.
Скільки таких масок збираються закупити чиновники і перевізники - невідомо.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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