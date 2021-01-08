В Харкові помер легендарний українець

Пішов з життя вчений-фізик, заслужений професор Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Анатолій Сіренко

Анатолій Сіренко помер 5 січня на 91-му році, повідомили в прес-службі університету.

Сіренко понад 25 років очолював кафедру фізики твердого тіла фізичного факультету.

Раніше ми писали, що в Харкові водії видаватимуть маски пасажирам громадського транспорту

За рахунок міського бюджету і перевізників куплять маски і роздадуть водіям, щоб вони могли запропонувати їх пасажирам, якщо у них не буде засобів захисту при собі.

Скільки таких масок збираються закупити чиновники і перевізники - невідомо.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

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