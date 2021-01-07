У селищі на Харківщині через аварію відключили світло
У зв'язку з аварійною ситуацією на підстанції частина селища Пісочин сьогодні, 7 січня, залишилася без електропостачання, повідомили в Пісочинській селищній раді.
Світло відсутнє в приватному секторі і в ряді багатоквартирних будинків на вулиці Гагаріна.
Зараз проводяться необхідні роботи для відновлення електропостачання.
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Раніше ми писали, що на Харківщині за добу зафіксували нові випадки китайського вірусу
Про це повідомляється на сайті РНБО.
У Харківській області за добу виявили 599 нових випадків захворювання коронавірусом.
Всього на Харківщині станом на сьогодні, 7 січня, зареєстровано 71812 інфікованих COVID -19. Всього в регіоні від ускладнень, пов'язаних з COVID-19, померли 1154 людини, за минулу добу померли 10 хворих.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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