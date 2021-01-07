У селищі на Харківщині через аварію відключили світло

У зв'язку з аварійною ситуацією на підстанції частина селища Пісочин сьогодні, 7 січня, залишилася без електропостачання, повідомили в Пісочинській селищній раді.

Світло відсутнє в приватному секторі і в ряді багатоквартирних будинків на вулиці Гагаріна.

Зараз проводяться необхідні роботи для відновлення електропостачання.

Раніше ми писали, що на Харківщині за добу зафіксували нові випадки китайського вірусу

Про це повідомляється на сайті РНБО.

У Харківській області за добу виявили 599 нових випадків захворювання коронавірусом.

Всього на Харківщині станом на сьогодні, 7 січня, зареєстровано 71812 інфікованих COVID -19. Всього в регіоні від ускладнень, пов'язаних з COVID-19, померли 1154 людини, за минулу добу померли 10 хворих.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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