В поселке в Харьковской области из-за аварии отключили свет

В связи с аварийной ситуацией на подстанции часть поселка Песочин сегодня, 7 января, осталась без электроснабжения, сообщили в Песочинском поселковом совете.

Свет отсутствует в частном секторе и в ряде многоквартирных домов на улице Гагарина.

Сейчас проводятся необходимые работы для восстановления электроснабжения.

Ранее мы писали, что на Харьковщине за сутки зафиксировали новые случаи китайского вируса

Об этом сообщается на сайте СНБО.

В Харьковской области за сутки выявили 599 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего на Харьковщине по состоянию на сегодня, 7 января, зарегистрировано 71812 инфицированных COVID-19. Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1154 человека, за минувшие сутки умерли 10 заболевших.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".