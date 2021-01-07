В поселке в Харьковской области из-за аварии отключили свет
В связи с аварийной ситуацией на подстанции часть поселка Песочин сегодня, 7 января, осталась без электроснабжения, сообщили в Песочинском поселковом совете.
Свет отсутствует в частном секторе и в ряде многоквартирных домов на улице Гагарина.
Сейчас проводятся необходимые работы для восстановления электроснабжения.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине за сутки зафиксировали новые случаи китайского вируса
Об этом сообщается на сайте СНБО.
В Харьковской области за сутки выявили 599 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего на Харьковщине по состоянию на сегодня, 7 января, зарегистрировано 71812 инфицированных COVID-19. Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1154 человека, за минувшие сутки умерли 10 заболевших.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".