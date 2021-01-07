На Харківщині вогонь ледь не забрав життя людини

Вночі 7 січня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку в селищі Хролі Харківського району, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

На момент прибуття рятувальників вогонь встиг охопити весь будинок на площі 80 кв.м. мешканець будинку, чоловік 1975 року народження отримав легке отруєння чадним газом.

Офіційна причина пожежі встановлюється.

До слова, у Харкові тривають перевірки закладів на дотримання карантинних обмежень

Всього за час карантину співробітники облуправління Держпродспоживслужби 61 848 разів прийшли з ревізією на підприємства, розташовані на Харківщині.

Було складено 15 781 постанов через порушення карантину і 1 255 осіб оштрафували.

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Про це повідомляється на сайті РНБО.

У Харківській області за добу виявили 599 нових випадків захворювання коронавірусом.

Всього на Харківщині станом на сьогодні, 7 січня, зареєстровано 71812 інфікованих-19. Всього в регіоні від ускладнень, пов'язаних з COVID-19, померли 1154 людини, за минулу добу померли 10 хворих.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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