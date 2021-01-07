В Харківській області зник чоловік

Про це повідомили в пошуковій групі "Мілена".

Повідомляється, що 37-річний Юрій не виходить на зв'язок з 23 грудня 2020 року. Він проживає в селищі Мала Данилівка біля Харкова.

Прикмети Юрія: зріст 173-174 см, зелені очі, чорне волосся з сивиною.

Особлива прикмета: шрам на лівій руці.

Був одягнений: білий в'язаний светр, темно-синя парка або чорна дута куртка, яка йому велика, сині джинси, чорні кросівки. При собі був тільки телефон.

Всіх, хто бачив Юрія, прохання телефонувати за номерами: 068-777-0-112 або 102.

Раніше ми писали, що троє чоловіків заблукали на водоймі в Харківській області

У селі Хотомля Вовчанського району заблукали троє чоловіків.

Вони ловили рибу на Печенізькому водосховищі, по льоду пішли далеко від берега, коли на водойму опустився туман, чоловіки не могли знайти берег.

На місце виїхали рятувальники, які знайшли рибалок на відстані в 1,5 км від берега.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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