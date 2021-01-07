В Харьковской области пропал мужчина

Об этом сообщили в поисковой группе "Милена".

Сообщается, что 37-летний Юрий не выходит на связь с 23 декабря 2020 года. Он проживает в поселке Малая Даниловка возле Харькова.

Приметы Юрия: рост 173-174 см, зеленые глаза, черные волосы с сединой.

Особая примета: шрам на левой руке.

Был одет: белый вязаный свитер, темно-синяя парка или черная дутая куртка, которая ему велика, синие джинсы, черные кроссовки. При себе был только телефон.

Всех, кто видел Юрия, просьба звонить по номерам: 068-777-0-112 или 102.

Ранее мы писали, что трое мужчин заблудились на водоеме в Харьковской области

В селе Хотомля Волчанского района заблудились трое мужчин.

Они ловили рыбу на Печенежском водохранилище, по льду ушли далеко от берега, когда на водоем опустился туман, мужчины не могли найти берег.

На место выехали спасатели, которые нашли рыбаков на расстоянии в 1,5 км от берега.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".