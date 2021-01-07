Троє чоловіків заблукали на водоймі в Харківській області

У селі Хотомля Вовчанського району заблукали троє чоловіків, передає "Місто Х".

Вони ловили рибу на Печенізькому водосховищі, по льоду пішли далеко від берега, коли на водойму опустився туман, чоловіки не могли знайти берег.

На місце виїхали рятувальники, які знайшли рибалок на відстані в 1,5 км від берега.

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Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.

Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.

З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.

Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.

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