В Харкові орудує домушник
Про це повідомили в телеграм-каналі "Труха".
"На Салтівці в районах 533, 531, 524 вулиця Бучмі, Широнінців, Героїв праці, Тракторобудівників, Світлої працює домушник, розкриває квартири дуже акуратно. Працює в ранковий час з 10 ранку! Перед Новим роком пограбував кілька квартир на вулиці Бучмі 533 мікрорайон!",- йдеться в повідомленні.
"Руки переламати! Щоб нічим було розкривати", "добре що він в масці а то ми б его помітили", " гаразд на парковці коли з далека, а тут з метра. І все одно картинка немов з кубиків складена", " Пограбували і нас, через вікно другий поверх, але пройшло 10 днів з поліцією зв'язатися не реально. Думки різні, але факт на обличчя!", "Краса, маски офіційно...роби що хочеш, ніхто не дізнається зовнішність", - пишуть харків'яни в коментарях.
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