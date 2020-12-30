У Харкові зросла середньорічна температура повітря

Про це передають у регіональному центрі з гідрометеорології.

За даними харківських синоптиків, на Харківщині вже другий рік поспіль фіксуються рекордні середньорічні температури.

"2020 рік був одним з найтепліших на Харківщині. Наприклад, окремо в Харкові цей рік взагалі був рекордно теплим. У 2019 році середньорічна температура по місту була 10,3 градуса, а в 2020 - 10,4 градуса. Відповідно по області теж температура приблизно на 0,1 градуса піднялася. Тому фактично виходить, що останні два роки у нас рекордно теплі, - розповів синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології ігор Кибальчич.

Важливо відзначити, що аномально теплі зими чреваті тим, що навесні можуть бути заморозки.

Раніше ми писали, що харківські поліцейські допомогли врятувати собаку.

Вночі 28 грудня автомобіль наїхав на тварину на Полтавському шляху і поїхав з місця події.

Патрульні оперативно прибули на виклик від небайдужих людей, повідомили в патрульній поліції в Харківській області.

Перехожі намагалися допомогти собаці, пізніше прийшов і її схвильований господар.

"Пес був серйозно поранений і жалібно скиглив. Патрульні вирішили не гаяти часу. Вони взяли тварину в службове авто і поїхали в найближчу ветеринарну клініку. Там собаці надали першу допомогу", - розповіли копи.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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