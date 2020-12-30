В Харкові водій сів п'яним за кермо
Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Харківської області.
30 грудня, на вулиці Семена Челюскіна в Харкові перекинувся автомобіль.
"Водій автомобіля"ЗАЗ" 11027 порушив п.п. 12.1 ПДР України (швидкість руху - ред.), в результаті чого втратив керування, що призвело до перевертання автомобіля". розповіли патрульні.
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Вміст алкоголю в крові водія було перевищено в 10,35 разів.
Раніше ми писали, що харківські поліцейські допомогли врятувати собаку.
Вночі 28 грудня автомобіль наїхав на тварину на Полтавському шляху і поїхав з місця події.
Патрульні оперативно прибули на виклик від небайдужих людей, повідомили в патрульній поліції в Харківській області.
Перехожі намагалися допомогти собаці, пізніше прийшов і її схвильований господар.
"Пес був серйозно поранений і жалібно скиглив. Патрульні вирішили не гаяти часу. Вони взяли тварину в службове авто і поїхали в найближчу ветеринарну клініку. Там собаці надали першу допомогу", - розповіли копи.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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