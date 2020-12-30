В Харкові водій сів п'яним за кермо

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Харківської області.

30 грудня, на вулиці Семена Челюскіна в Харкові перекинувся автомобіль.

"Водій автомобіля"ЗАЗ" 11027 порушив п.п. 12.1 ПДР України (швидкість руху - ред.), в результаті чого втратив керування, що призвело до перевертання автомобіля". розповіли патрульні.

Вміст алкоголю в крові водія було перевищено в 10,35 разів.

Раніше ми писали, що харківські поліцейські допомогли врятувати собаку.

Вночі 28 грудня автомобіль наїхав на тварину на Полтавському шляху і поїхав з місця події.

Патрульні оперативно прибули на виклик від небайдужих людей, повідомили в патрульній поліції в Харківській області.

Перехожі намагалися допомогти собаці, пізніше прийшов і її схвильований господар.

"Пес був серйозно поранений і жалібно скиглив. Патрульні вирішили не гаяти часу. Вони взяли тварину в службове авто і поїхали в найближчу ветеринарну клініку. Там собаці надали першу допомогу", - розповіли копи.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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