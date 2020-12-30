Під час сесії Харківської міськради в залі розкидали "гроші"
Невідомий хлопець під час сесії Харківської міськради пройшовся по залу і розкидав несправжні купюри з двох іграшкових пістолетів, передає "Суспільне".
Секретар міськради Ігор Терехов попросив вивести хулігана із залу.
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"Виведіть людину і складіть адмінпротокол. А потім змусьте його прибрати. Ми місто прибираємо, а він смітить не ясно чим, папірці якісь розкидав", — сказав Терехов.
Раніше ми писали, що депутати Харківської міської ради проголосували "за" увічнення пам'яті Геннадія Кернеса
Що саме для цього зробиться-вирішать на засіданні пізніше.
Раніше звучали заклики назвати на честь Геннадія Адольфовича вулицю, станцію метро або поставити пам'ятник.
На сесії міської ради вирішили, що "будуть вжиті заходи з увічнення пам'яті мера", а виконавчі органи міської ради повинні підготувати документи, необхідні для реалізації цього рішення.
Втім, конкретики поки немає.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".
Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".