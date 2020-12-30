В Харкові розшукують 68-річну жінку

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

Надія Куценко 27 Грудня вийшла з дому в районі метро "Героїв Труда" і зникла.

За словами родичів, жінка може потребувати медичної допомоги, після інсульту в 2018 році вона не виходила з дому. Також родичі додали, що фото - старе, зараз Надія виглядає старше.

Якщо вам що-небудь ізестно про місцезнаходження зниклої, повідомте за тел.102 або 068-777-0-112.

Раніше ми писали, що харківські поліцейські допомогли врятувати собаку.

Вночі 28 грудня автомобіль наїхав на тварину на Полтавському шляху і поїхав з місця події.

Патрульні оперативно прибули на виклик від небайдужих людей, повідомили в патрульній поліції в Харківській області.

Перехожі намагалися допомогти собаці, пізніше прийшов і її схвильований господар.

"Пес був серйозно поранений і жалібно скиглив. Патрульні вирішили не гаяти часу. Вони взяли тварину в службове авто і поїхали в найближчу ветеринарну клініку. Там собаці надали першу допомогу", - розповіли копи.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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