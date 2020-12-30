Жителів Харкова і області посилено охоронятимуть
Про це повідомили в прес-службі облуправління Нацполіції.
Близько 2 000 співробітників поліції та військовослужбовців Нацгвардії забезпечуватимуть громадський порядок на Харківщині 31 грудня та 1 січня.
Правоохоронців розподілять по різних локаціях, де люди масово святкуватимуть Новий Рік.
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Раніше ми писали, що харківські поліцейські допомогли врятувати собаку.
Вночі 28 грудня автомобіль наїхав на тварину на Полтавському шляху і поїхав з місця події.
Патрульні оперативно прибули на виклик від небайдужих людей, повідомили в патрульній поліції в Харківській області.
Перехожі намагалися допомогти собаці, пізніше прийшов і її схвильований господар.
"Пес був серйозно поранений і жалібно скиглив. Патрульні вирішили не гаяти часу. Вони взяли тварину в службове авто і поїхали в найближчу ветеринарну клініку. Там собаці надали першу допомогу", - розповіли копи.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".
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