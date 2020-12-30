В Харкові на пожежі врятували людину

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Подія трапилася ввечері 29 грудня на вул. Москалевській, з палаючого покинутого будинку рятувальники вивели назовні чоловіка 1979 р. н.

За попередніми даними, причиною пожежі стала необережність при палінні.

Чоловік виявився бездомним. Медики надали йому допомогу, але від госпіталізації чоловік відмовився.

Раніше ми писали, що харківські поліцейські допомогли врятувати собаку.

Вночі 28 грудня автомобіль наїхав на тварину на Полтавському шляху і поїхав з місця події.

Патрульні оперативно прибули на виклик від небайдужих людей, повідомили в патрульній поліції в Харківській області.

Перехожі намагалися допомогти собаці, пізніше прийшов і її схвильований господар.

"Пес був серйозно поранений і жалібно скиглив. Патрульні вирішили не гаяти часу. Вони взяли тварину в службове авто і поїхали в найближчу ветеринарну клініку. Там собаці надали першу допомогу", - розповіли копи.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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