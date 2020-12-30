У Харківському зоопарку з'явилися нові екзотичні мешканці
На цей раз новим будинком обзавелася сім'я нашийникових пекарі. Сім представників даного виду влаштувалися по сусідству з носухами, передає "Місто Х".
«У розпорядженні пекарі два просторих вольєри площею по 23,5 м2 кожна. На підлозі-натуральна кора, на стінах - художній розпис, який переносить в південноамериканські простори. Щодня кору зволожують, оскільки ці тварини віддають перевагу вологому клімату. А ще пекарі обожнюють ритися в корі в пошуках чого-небудь смачненького", - кажуть у зоопарку.
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Раніше ми писали, що харківські поліцейські допомогли врятувати собаку.
Вночі 28 грудня автомобіль наїхав на тварину на Полтавському шляху і поїхав з місця події.
Патрульні оперативно прибули на виклик від небайдужих людей, повідомили в патрульній поліції в Харківській області.
Перехожі намагалися допомогти собаці, пізніше прийшов і її схвильований господар.
"Пес був серйозно поранений і жалібно скиглив. Патрульні вирішили не гаяти часу. Вони взяли тварину в службове авто і поїхали в найближчу ветеринарну клініку. Там собаці надали першу допомогу", - розповіли копи.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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