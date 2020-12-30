В Харкові встановили "меморіальну табличку" покійному Геннадію Кернесу

Так званий "пам'ятний знак" з'явився поруч з Благовіщенським собором, передає newsroom.

Текст на табличці свідчить, що нібито саме в цьому місці мер Харкова Геннадій Кернес "починав свою кар'єру наперсточника".

Більшість жителів обурилися написаним на табличці.

"За бабки і не таке напишеш", " мер**ти ,на ідіотів немає слів.Харків найкращий і це його заслуга", "зламати табличку", "Ну нічого розумнішого від них очікувати ми не могли", " Онлайн всі сміливі. А хоч один реальний може приїхати до гірки і сказати що Кернес ось такий ось?",- обурилися харків'яни в коментарях до фото.

Раніше ми писали, що депутати Харківської міської ради проголосували "за" увічнення пам'яті Геннадія Кернеса

Що саме для цього зробиться-вирішать на засіданні пізніше.

Раніше звучали заклики назвати на честь Геннадія Адольфовича вулицю, станцію метро або поставити пам'ятник.

На сесії міської ради вирішили, що" будуть вжиті заходи з увічнення пам'яті мера", а виконавчі органи міської ради повинні підготувати документи, необхідні для реалізації цього рішення.

Втім, конкретики поки немає.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

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