Депутати Харківської міської ради проголосували "за" увічнення пам'яті Геннадія Кернеса

Що саме для цього зробиться-вирішать на засіданні пізніше.

Раніше звучали заклики назвати на честь Геннадія Адольфовича вулицю, станцію метро або поставити пам'ятник.

На сесії міської ради вирішили, що "будуть вжиті заходи з увічнення пам'яті мера", а виконавчі органи міської ради повинні підготувати документи, необхідні для реалізації цього рішення.

Втім, конкретики поки немає.

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Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

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