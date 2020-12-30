Депутати Харківської міської ради проголосували "за" увічнення пам'яті Геннадія Кернеса
Що саме для цього зробиться-вирішать на засіданні пізніше.
Раніше звучали заклики назвати на честь Геннадія Адольфовича вулицю, станцію метро або поставити пам'ятник.
На сесії міської ради вирішили, що "будуть вжиті заходи з увічнення пам'яті мера", а виконавчі органи міської ради повинні підготувати документи, необхідні для реалізації цього рішення.
Втім, конкретики поки немає.
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