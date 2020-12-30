У Харкові в центрі міста гуляє левеня

29 грудня на площі Свободи в Харкові вигулювали левеня. Сімбі вже рік і 7 місяців, передає "Об'єктив".

Малюк прибув на площу о дев'ятій вечора і відразу став зіркою вечора. Власник хижака Станіслав Кишинський запевняє: такі прогулянки цілком безпечні як для тварини, так для людей.

"Хотіли зробити настрій новорічний. Ми робимо взагалі акції в інтернати возимо тварин, унікальний проект для діток," - розповів господар тварини.

Через 20 хвилин "прогулянки" тварина почала гарчати і тікати від натовпу.

Раніше ми писали, що харківські поліцейські допомогли врятувати собаку.

Вночі 28 грудня автомобіль наїхав на тварину на Полтавському шляху і поїхав з місця події.

Патрульні оперативно прибули на виклик від небайдужих людей, повідомили в патрульній поліції в Харківській області.

Перехожі намагалися допомогти собаці, пізніше прийшов і її схвильований господар.

"Пес був серйозно поранений і жалібно скиглив. Патрульні вирішили не гаяти часу. Вони взяли тварину в службове авто і поїхали в найближчу ветеринарну клініку. Там собаці надали першу допомогу", - розповіли копи.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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