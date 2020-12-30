Жителі Харківщини врятували велику птицю

Троє лебедів, яких врятували небайдужі люди, проходять реабілітацію, повідомляє "Місто Х".

Птахи знаходяться в теплому житлі під пильною увагою фахівців і на посиленому раціоні.

"Один Лебідь приїхав до нас з Барвінківського району, він заплутався в сітях. Другий-вмерз у лід у Куп'янську, а третього відбили у зграї бездомних собак у Дергачівському районі", - розповіли у звіринці.

Навесні врятованих лебедів планують поселити на Лебединому озері.

Раніше ми писали, що харківські поліцейські допомогли врятувати собаку.

Вночі 28 грудня автомобіль наїхав на тварину на Полтавському шляху і поїхав з місця події.

Патрульні оперативно прибули на виклик від небайдужих людей, повідомили в патрульній поліції в Харківській області.

Перехожі намагалися допомогти собаці, пізніше прийшов і її схвильований господар.

"Пес був серйозно поранений і жалібно скиглив. Патрульні вирішили не гаяти часу. Вони взяли тварину в службове авто і поїхали в найближчу ветеринарну клініку. Там собаці надали першу допомогу", - розповіли копи.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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