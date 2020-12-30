Харківські поліцією допомогли врятувати собаку
Вночі 28 грудня автомобіль наїхав на тварину на Полтавському шляху і поїхав з місця події.
Патрульні оперативно прибули на виклик від небайдужих людей, повідомили в патрульній поліції в Харківській області.
Перехожі намагалися допомогти собаці, пізніше прийшов і її схвильований господар.
"Пес був серйозно поранений і жалібно скиглив. Патрульні вирішили не гаяти часу. Вони взяли тварину в службове авто і поїхали в найближчу ветеринарну клініку. Там собаці надали першу допомогу", - розповіли копи.
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Раніше ми писали, що українцям показали, як прикрасили громадський транспорт у Харкові на новорічні свята.
Відео з'явилося в телеграм-каналі "Труха".
На опублікованих кадрах можна побачити, що тролейбус 27-го маршруту щедро прикрасили новорічною мішурою.
Також в період карантину важливо відзначити, що пасажири в транспорті не дотримуються соціальної дистанції, крім того можна побачити, що не всі харків'яни наділи медичні маски, що є в громадському транспорті необхідним.
Повне відео можна подивитися тут.
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