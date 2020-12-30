Харьковские полициейские помогли спасти собаку
Ночью 28 декабря автомобиль наехал на животное на Полтавском шляхе и уехал с места происшествия.
Патрульные оперативно прибыли на вызов от неравнодушных людей, сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.
Прохожие пытались помочь собаке, позже пришел и ее взволнованный хозяин.
"Пес был серьезно ранен и жалобно скулил. Патрульные решили не терять времени. Они взяли животное в служебное авто и поехали в ближайшую ветеринарную клинику. Там собаке оказали первую помощь", — рассказали копы.
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Ранее мы писали, что украинцам показали, как украсили общественный транспорт в Харькове на Новогодние праздники.
Видео появилось в телеграм-канале "Труха".
На опубликованных кадрах можно увидеть, что троллейбус 27-го маршрута щедро украсили новогодней мишурой.
Также в период карантина важно отметить, что пассажиры в транспорте не соблюдают социальную дистанцию, кроме того можно увидеть, что не все харьковчане надели медицинские маски, что является в общественном транспорте необходимым.
Полное видео можно посмотреть здесь.
Напомним, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".