Харьковские полициейские помогли спасти собаку

Ночью 28 декабря автомобиль наехал на животное на Полтавском шляхе и уехал с места происшествия.

Патрульные оперативно прибыли на вызов от неравнодушных людей, сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.

Прохожие пытались помочь собаке, позже пришел и ее взволнованный хозяин.

"Пес был серьезно ранен и жалобно скулил. Патрульные решили не терять времени. Они взяли животное в служебное авто и поехали в ближайшую ветеринарную клинику. Там собаке оказали первую помощь", — рассказали копы.

Ранее мы писали, что украинцам показали, как украсили общественный транспорт в Харькове на Новогодние праздники.

Видео появилось в телеграм-канале "Труха".

На опубликованных кадрах можно увидеть, что троллейбус 27-го маршрута щедро украсили новогодней мишурой.

Также в период карантина важно отметить, что пассажиры в транспорте не соблюдают социальную дистанцию, кроме того можно увидеть, что не все харьковчане надели медицинские маски, что является в общественном транспорте необходимым.

Полное видео можно посмотреть здесь.

Напомним, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".