Українцям показали, як прикрасили громадський транспорт у Харкові на новорічні свята

Відео з'явилося в телеграм-каналі "Труха", щоб подивитися його - доскролльте до кінця новину.

На опублікованих кадрах можна побачити, що тролейбус 27-го маршруту щедро прикрасили новорічною мішурою.

Також в період карантину важливо відзначити, що пасажири в транспорті не дотримуються соціальної дистанції, крім того можна побачити, що не всі харків'яни наділи медичні маски, що є в громадському транспорті необхідним.

Повне відео можна подивитися тут.

"Тролейбусники підготували ґрунт для святкування нічному рейсу", " те відчуття, коли потрапила в минуле/дитинство. Трамвай той же і дощик", " і всі відразу забули про відсутність надітих масок і натовпах в транспорті. кому корону під ялинку ?", "у мене вдома навіть не так сильно вбрано, піду в тролейбусі нг відзначати буду", - пишуть харків'яни в коментарях.

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