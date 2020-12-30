Украинцам показали, как украсили общественный транспорт в Харькове на Новогодние праздники
Видео появилось в телеграм-канале "Труха", чтобы посмотреть его - доскролльте до конца новость.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что троллейбус 27-го маршрута щедро украсили новогодней мишурой.
Также в период карантина важно отметить, что пассажиры в транспорте не соблюдают социальную дистанцию, кроме того можно увидеть, что не все харьковчане надели медицинские маски, что является в общественном транспорте необходимым.
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Полное видео можно посмотреть здесь.
"Троллейбусники подготовили почву для празднования ночному рейсу", "То чувство,когда попала в прошлое/детство. Трамвай тот же и дождик", "И все сразу забыли об отсутствии надетых масок и толпах в транспорте. кому корону под ёлку ?", "у меня дома даж не так сильно наряжено, пойду в тролейбусе нг отмечать буду", - пишут харьковчане в комментариях.
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