В Харківській області зросла кількість хворих на китайський вірус

Статистика захворюваності в Харківській області поповнилася 412 новими випадками. Всього на Харківщині з початку епідемії зафіксовано 68 807 випадки COVID-19, передає "Місто Х".

В Україні на ранок 30 грудня відомо про 1 045 348 випадків захворювання з початку епідемії (18 324 людини померли, 698 190 одужали).

Раніше ми писали, що не всі українці захворіють "китайським" вірусом.



Хто має "імунітет" до хвороби розповів академік Сергій Комісаренко.

За його словами, ризик вибухнути залежить від кількості вірусу, з яким він зустрінеться.

"Це залежить від дози вірусу. Залежить ще й від того організму, в який вірус потрапляє. Можливо, у цього організму, у цієї людини вже існує природний імунітет", - пояснив академік.

Коммісаренко також підкреслив, що імунітет людина також грає не останню роль.

"У людей просто може бути потужна імунна система. Вона залежить від багатьох факторів: від генетики, від харчування, від втоми тощо. Якщо у людини потужна імунна система, вона може побороти вірус, що потрапив в його організм, наприклад, від тих людей, які живуть поруч з ним", - пояснив він.

Більш того, є люди, які зовсім не можуть захворіти вірусом, оскільки є лише його переносниками і розповсюджувачами.

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