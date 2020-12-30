В Харківській області зросла кількість хворих на китайський вірус
Статистика захворюваності в Харківській області поповнилася 412 новими випадками. Всього на Харківщині з початку епідемії зафіксовано 68 807 випадки COVID-19, передає "Місто Х".
В Україні на ранок 30 грудня відомо про 1 045 348 випадків захворювання з початку епідемії (18 324 людини померли, 698 190 одужали).
Раніше ми писали, що не всі українці захворіють "китайським" вірусом.
Хто має "імунітет" до хвороби розповів академік Сергій Комісаренко.
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За його словами, ризик вибухнути залежить від кількості вірусу, з яким він зустрінеться.
"Це залежить від дози вірусу. Залежить ще й від того організму, в який вірус потрапляє. Можливо, у цього організму, у цієї людини вже існує природний імунітет", - пояснив академік.
Коммісаренко також підкреслив, що імунітет людина також грає не останню роль.
"У людей просто може бути потужна імунна система. Вона залежить від багатьох факторів: від генетики, від харчування, від втоми тощо. Якщо у людини потужна імунна система, вона може побороти вірус, що потрапив в його організм, наприклад, від тих людей, які живуть поруч з ним", - пояснив він.
Більш того, є люди, які зовсім не можуть захворіти вірусом, оскільки є лише його переносниками і розповсюджувачами.
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