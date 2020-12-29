В Харків підлітки вбили чотирьох бездомних
Про це повідомили в Єдиному реєстрі судових рішень, пише znaj.
Згідно з матеріалами справи, 11 червня 2015 року неодноразово судимий чоловік розпивав спиртне з трьома підлітками і дізнався, що їм подобається вуличне життя.
Чоловік відвів неповнолітніх до бездомних і почав одного бити, щоб показати свою перевагу. Після чого він переконав підлітків вбити бездомних.
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Спочатку побили до смерті чоловіка в інвалідному візку, а після накинулися на ще двох. Також до лікарні доставили ще двох постраждалих від рук підлітків, але їх медики реанімувати не змогли. Одну людину одалося врятувати. В результаті бійки від отриманих травм четверо чоловіків без певного місця проживання загинули.
У суді всі злочинці свою провину визнали і розкаялися у скоєному. Тепер їм світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк 11 років.
Раніше ми писали, що на Харківщині син позбавив життя свого батька
Про це передають у відділі комунікації Головного управління НПУ Харківської області.
У поліцію надійшов виклик: у квартирі одного з будинків виявлено тіло 55-річного власника житла.
Слідчі оперативно виїхали за вказаною адресою і виявили, що чоловік помер насильницькою смертю.
На тілі знайдені сліди численних ударів. Під підозру потрапив 33-річний син убитого, який проживав у цій же квартирі: чоловіки посварилися, конфлікт переріс у бійку, в ході якої син і забив власного батька до смерті. Підозрюваний затриманий і тепер йому світить на термін від 7-ми до 15-ти років.
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