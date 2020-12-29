На Харківщині син позбавив життя свого батька
Про це передають у відділі комунікації Головного управління НПУ Харківської області.
У поліцію надійшов виклик: у квартирі одного з будинків виявлено тіло 55-річного власника житла.
Слідчі оперативно виїхали за вказаною адресою і виявили, що чоловік помер насильницькою смертю.
На тілі знайдені сліди численних ударів. Під підозру потрапив 33-річний син убитого, який проживав у цій же квартирі: чоловіки посварилися, конфлікт переріс у бійку, в ході якої син і забив власного батька до смерті. Підозрюваний затриманий і тепер йому світить на термін від 7-ми до 15-ти років.
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