В Харкові пес волочив додому свого п'яного господаря

Пес намагався не дати своєму п'яному господареві замерзнути під лавкою. Чоловік сильно напився і вирішив подрімати на вулиці, зате пес щосили намагався розворушити чоловіка, щоб той йшов додому.

"Життєва ситуація в одному з дворів Харкова. Бухий господар на підлозі і собака, яка не розуміє що з ним робити. Не довго думаю, вона знайшла рішення", - підписав відео автор публікації в телеграм-каналі "Харків лайф".

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